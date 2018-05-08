После проверок МЧС временно закрыли треть всех ТЦ в стране

По всей России временно закрылась почти треть всех торговых центров после проверок МЧС. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости.

По информации газеты, большинство закрытых ТЦ построены или реконструированы в 1990-е года. При том точного количества закрытых торговых центров выявить не удалось, однако потери оценили в 0,5 млрд рублей в месяц.

«Коммерсант» отмечает, что арендаторы были вынуждены отправлять персонал в бессрочные отпуска, так как нет графика повторных проверок. В Хабаровске местные предприниматели даже решили провести акцию протеста.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявлял, что в каждом втором российском торговом центре выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки торговых центром и мест отдыха детей начались по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей.