Бизнесмен прокомментировал остановку движения иска против Роскомнадзора в суде

Остановка движения иска против Роскомнадзора «это нормальная история», часть рабочего процесса, «ничего критичного не произошло», пояснил «Новой газете» российский бизнесмен Александр Вихарев, подавший первый в России иск против ведомства из-за негативных последствий, к которым привели попытки заблокировать мессенджер Telegram.

«Материалы еще готовятся, поэтому для нас эта отсрочка не является критичной. Более того, она является допустимой, чтобы основательнее подготовиться к судебному заседанию, — сказал он, добавив, что все необходимые документы будут готовы к 7 июня.

Утром во вторник стало известно, что Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 7 июня иск компании Вихарева InveStore к Роскомнадзору. Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявитель не предоставил недостающие документы.

Истец не приложил к иску уведомления о вручении копий искового заявления ответчику и другим участникам дела; документы, подтверждающие уплату госпошлины; свидетельство о регистрации в качестве юрлица, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; а также документы, «подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования». Кроме того, иск не содержит расчета взыскиваемой суммы.

Компания Александра Вихарева подала иск к Роскомнадзору 27 апреля. Предприниматель оценил нанесенный ущерб бизнесу в пять миллионов рублей, но отметил, что для него важнее «не возместить деньги, а призвать Роскомнадзор к ответственности», действия которого мешают эффективно работать и развиваться.

Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать мессенджер, созданный Павлом Дуровым, однако Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей. Попытки заблокировать мессенджер привели к тому, что в работе многих других ресурсов, которые не связаны с ним, произошли сбои.