Казак обвинил оппозиционеров в провокации на акции Навального «Он нам не царь»

Драку на акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве 5 мая спровоцировали представители оппозиции, заявил в интервью «Коммерсанту» представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков.

Казак подтвердил, что в тот день участники «Первой сотни» пришли на акцию, о чем заранее договорились между собой. По словам Ящикова, казаки просто хотели «посмотреть, пообщаться» и «без какой-то агрессии» объяснить протестующим, что выступают против беспорядков.

Ящикову якобы удалось «нормально» пообщаться с самим Навальным, а также с председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым, однако потом «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков»: их оскорбляли, в том числе затрагивая тему православия.

«Короче, когда нам стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все… Когда начали шапки с казаков сбивать, когда песок кинули в глаза казаку — ну тут и началась драка. По большому счету, специально разозлили казаков, поэтому казаки защитили себя и дали сдачи. Естественно, мы решили — все, уходим отсюда. Вот такая провокация, специально так сделали», — рассказал Ящиков.

Казак считает, что провокация была спланированной. «Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал Ящиков.

В свою очередь опрошенные газетой участники митинга заявили, что Ящиков говорит неправду, и что казаки на митинге «действовали слаженно, как по команде», помогая ОМОНу в разгоне протестующих.

Ранее казаки Центрального казачьего войска пояснили, что пришли на концерт «Московская весна» 5 мая, но оказались рядом с несанкционированным митингом и решили высказать свою гражданскую позицию, «направленную на недопущение насильственного захвата власти».

Всероссийская акция «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая.

На московской акции были замечены люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Судя по опубликованным в сети видео, эти люди били участников акции протеста кулаками и нагайками, при этом полиция не вмешивалась в их действия. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

Совет по правам человека при президенте России пообещал выяснить роль казаков и НОД в пресечении акции оппозиции. Запросы направлены в правоохранительные органы разных городов, в том числе тех, где акция была согласована с местными властями.