Лидера оппозиции Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. За него проголосовали 59 депутатов парламента.

Люди танцуют в центре Еревана в честь победы Пашиняна. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

8 мая Пашинян объявил выходным днём во всей стране, поэтому армяне собрались на площади Республики в Ереване и смотрели прямую трансляцию заседания парламента и голосование.

Центр Еревана. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

После победы Пашинян выступил на площади. В толпе есть плакат «Москва и Петербург с вами». Пашинян призвал армян выйти в 20:00 на площадь праздновать победу. В настоящее время центр Еревана перекрыт, все танцуют. В кафе бесплатно разливают шампанское.

В Армении с середины апреля идут акции протеста против власти и коррупции в стране. 1 мая парламент отказался утвердить Пашиняна на должности премьера: за него проголосовали 45 парламентариев, для избрания необходимы голоса 53.

После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась утвердить Пашиняна на посту главы правительства.