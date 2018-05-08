«МегаФон», «Ростех», Газпромбанк и USM Holdings объединились для создания финансовой цифровой платформы в России

«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» Сергея Чемезова и USM Holdings Алишера Усманова создадут совместное предприятие «МФ Технологии» (МФТ) для развития цифровых услуг и проектов в сфере цифровой экономики, сообщают СМИ.

«Одной из сфер деятельности совместного предприятия будет финансовая платформа и цифровой банк. Например, это позволит продвигать банковские услуги среди пользователей соцсетей, входящих в Mail.Ru Group», — рассказал РБК исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

В перспективе совместная компания намерена использовать обширные данные Mail. Ru о пользователях в кредитовании, говорил накануне источник «Коммерсанта». По его словам, компания будет развиваться по примеру китайских технологических гигантов, вроде Alibaba или Tencent.

«Самое понятное и простое — переводы денег, но интереснее делать кредитование. Mail.ru Group держит за собой безусловное лидерство в соцсетях, компания знает все о своей клиентской базе и, таким образом, может предложить пользователю кредитную линию на условные 20 тыс. руб. Фактически это замена кредитной карты — можно будет в цифровом виде получить и использовать кредит. Так делают многие китайские игроки — Alibaba Group, Tencent», — объяснял собеседник «Ъ».

Также в планах новой компании — создание совместного инвестиционного фонда для вложения в технологические компании и участие в цифровизации крупных российских компаний, сообщала газета.

По словам гендиректора USM Management Ивана Стрешинского, цель объединения — «создание уникальной платформы, которая позволит генерировать не просто новые продукты, но целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов».

«Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях — от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы „Цифровая экономика“. У Газпромбанка и „Ростеха“ есть необходимая экспертиза в этих областях. Кроме того, мы уже обладаем и опытом успешного сотрудничества с ними, и единым взглядом на будущее цифровой отрасли», — пояснил он.

Газпромбанк в своем заявлении также сообщает, что наиболее важным проектом в совместной работе станет «создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты».

Как писал «Ъ», «консолидация отраслей и стремление максимально охватить потребности клиента в одной экосистеме — мировая тенденция». Теперь же и в России создается второй альянс, который сможет конкурировать с недавно созданным СП «Яндекса» и Сбербанка.