Власти Иерусалима переименуют одну из площадей в честь Дональда Трампа

Одну из площадей Иерусалима переименуют в «Площадь США в честь Дональда Трампа», об этом сообщил мэр города Нир Баркат, пишет The Jerusalem Post.

«Таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Дональд Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно и встал на путь исторической правды», — сказал он.

Кроме того, рядом с площадью разместят американское консульство. Его открытие запланировано на 14 мая, тогда же площадь получит свое новое имя. В настоящее время площадь, которая находится на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион, не имеет официального названия.

7 мая в Иерусалиме установили дорожные указатели с надписью «Посольство США».

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что власти страны признают Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы устроили беспорядки в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Против решения США выступил целый ряд мусульманских стран и Генассамблея ООН.