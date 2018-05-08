Медведев оценил исполнение нового майского указа Путина в 8 трлн рублей

Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется как минимум 8 трлн руб. до 2024 года, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев, сообщает РБК.

Это произошло на встрече с фракцией КПРФ, пишет издание. Слова Медведева передали четыре участника встречи. С их слов, Медведев рассказал, что «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов, минимальные средства найдены.

По словам члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаила Щапова, чтобы реально достичь заявленных показателей, потребуется значительно больше средств. Источники Bloomberg оценили расходы на реализацию указов в 10 трлн руб. По данным РБК, обсуждалась сумма от 11 трлн до 17 трлн руб. с 2018 по 2024 год, экономисты Росбанка оценивали поручения президента более чем в 20 трлн руб.

Напомним, после вступления в должность президента Владимир Путин подписал новый майский указ, который должен быть выполнен до 2024 года.

В документе президент указал 12 приоритетных проектов (демография, здравоохранение, образование и др.), а также определил «национальные цели развития» (рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, устойчивый рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, двукратное снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей в год).

Как отмечает РБК, источники финансирования новых указов пока не ясны. Глава государства заявлял о необходимости наращивания инвестиций, росте несырьевого экспорта и увеличении производительности труда.