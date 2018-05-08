Путин поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил лидера оппозиции Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении, направив лидеру оппозиции телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

К поздравления присоединился и. о. премьер-министра России Дмитрий Медведев, отметивший, что развитие сотрудничества в сферах торговли, науки и культуры «в полной мере отвечают интересам России и Армении».

Сам Пашинян заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По информации ТАСС, встреча может состояться в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи 14 мая.

После избрания Пашиняна премьером Армении правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь партии и вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. По его словам, приоритетом партии теперь станет обеспечение безопасности страны и Нагорного Карабаха.

Ранее днем Пашиняна избрали премьер-министром Армении. За него проголосовали 59 депутатов парламента. 8 мая объявлен выходным днем во всей стране. Новый премьер призвал армян выйти в 17:00 на площадь Республики праздновать победу. В настоящее время центр Еревана перекрыт, все танцуют. В кафе бесплатно разливают шампанское.

В Армении с середины апреля идут акции протеста против власти и коррупции в стране, которые привели к отставке премьера Сержа Саргсяна.

1 мая парламент отказался утвердить Пашиняна на должности премьера: за него проголосовали 45 парламентариев, тогда как для избрания необходимы голоса 53. После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась утвердить Пашиняна на посту главы правительства.