Telegram обжаловал решение Верховного суда о предоставлении ФСБ ключей дешифровки

Юристы мессенджера Telegram обжаловали решение Верховного суда, который признал соответствующим закону приказ ФСБ предоставить ей ключи для дешифровки переписки пользователей. Текст жалобы опубликован на сайте правозащитной организации «Агора», руководителем которой является один из юристов Telegram Павел Чиков.

По мнению юристов Telegram, приказ ФСБ противоречит пяти федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу. Они отмечают, что на запрашиваемую спецслужбой информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram». В предыдущей инстанции ФСБ как раз аргументировала свою позицию тем, что ключи шифрования не относятся к тайне переписки.

Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передать ключи дешифровки по требования ФСБ. Начал блокировать Telegram на территории России. Однако мессенджер продолжает работать у большинства россиян. Telegram просил Верховный отменить приказ ФСБ о порядке передачи мессенджерами ключей дешифровки, однако в марте суд встал на сторону спецслужбы.