Власти Москвы согласовали новую акцию в защиту интернета

Правительство Москвы согласовало акцию в защиту интернета, сообщил Интерфаксу глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, акция согласована в ближайшее воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова в 14:00. Заявленное число участников — до пяти тысяч человек.

Таким образом, власти и инициативная группа пришли к консенсусу. Как пояснил Черников, организаторы акции просили площадку в центре столицы, но им предложили альтернативную и они согласились.

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Первая подобная акция прошла 30 апреля. На улицы Москвы вышли люди, поддерживающие свободу интернета и Telegram. Полиция сообщала, что в ней участвовали семь тысяч человек, а данные «Белого счетчика» показывали 12,3 тыс.

Тогда москвичи потребовали прекратить блокировку Telegram, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Основатель мессенджера Павел Дуров поддержал участников акции. «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».