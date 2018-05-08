Роскомнадзор отчитался о снятии блокировки с 3,7 млн IP-адресов Google

Роскомнадзор отчитался о снятии блокировки с шести подсетей Google, доступ к которым оказался ограничен при попытке блокировки мессенджера Telegram, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что для более корректной работы сторонних интенерт-ресурсов были разблокированы 3,7 миллионов IP-адресов.

В ведомстве отметили, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе этих подсетей, установлены и блокируются.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России после того, как мессенджер отказался передать ключи для дешифровки переписки пользователей по требования ФСБ. Однако мессенджер продолжает работать у большинства россиян. Telegram просил Верховный отменить приказ ФСБ о порядке передачи мессенджерами ключей дешифровки, однако в марте суд встал на сторону спецслужбы.