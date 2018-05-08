Власти Москвы: казаки не привлекались для охраны порядка на акции «Он нам не царь»

Казаки не привлекались для охраны порядка во время акции «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«При организации схем обеспечения безопасности на подобных мероприятиях казачьи подразделения не привлекаются», – заявили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что когда во время акции возникла «сложная оперативная ситуация», правоохранители стали задерживать всех граждан, которые нарушали общественный порядок и вели себя агрессивно.

На вопрос о том, были ли составлены протоколы на казаков, которые избивали нагайками протестующих, «Новой газете» не ответили. «Конкретные вопросы о фамилиях, личностях, религиозных и политических убеждениях, национальности и хобби задержанных стоит задавать профильным ведомствам», – отметили в департаменте.

Казаки иногда участвуют в массовых праздничных мероприятиях в качестве волонтеров-дружинников, рассказали в департаменте: «Основная задача участников Московского городского штаба народной дружины – предотвращение совершения правонарушений».

Среди них – выявление возможных беспорядков, проведение разъяснительных бесед с нарушителями и участие в спасательных мероприятиях в случае чрезвычайных происшествий. Эти задачи ставит перед волонтерами-дружинниками ГУ МВД России по Москве.

Напомним, протестная акция «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая.

На акции были замечены люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Судя по опубликованным в сети видео, эти люди били участников акции протеста кулаками и нагайками, при этом полиция не вмешивалась в их действия. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что драку на акции «Он нам не царь» спровоцировали представители оппозиции. По его словам, казаки пришли на мероприятие, чтобы без агрессии объяснить протестующим, что выступают против беспорядков. Однако затем, утверждает Ящиков,«появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков».