Сотрудники ОБЭП изъяли финансовые документы в редакции карельской газеты «Новая Кондопога»

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями кондопожского МВД пришли утром 8 мая в редакцию карельского издания «Новая Кондопога», чтобы изъять документы о финансово-хозяйственной деятельности газеты. Полицейские, по словам директора «Новой Кондопоги» Юлии Шевчук, унесли несколько коробок с бумагами.

Сотрудники ОБЭП пришли в редакцию после заявления, которое в адрес начальника местного ОВД отправил новый глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

Садовников занял пост главы 30 августа 2017 года. Директор «Новой Кондопоги» Юлия Шевчук утверждает, что новый руководитель районной администрации не раз пытался вмешиваться в работу издания: «Он свою точку зрения в течение последних нескольких месяцев до меня регулярно доводил — постоянно давал мне понять, сигналы посылал, встречи у нас происходили, переписка о том, что „Новая Кондопога“ не должна, как он говорит, формировать оппозицию», — сказала Шевчук корреспонденту «Новой».

Карельский медиаюрист Елена Пальцева считает, что своими действиями руководство Кондопоги нарушает закон «О СМИ», так как вмешивается в профессиональную деятельность редакции: «Об этом свидетельствует достаточно долгое противостояние редактора газеты и главы района, и попытки последнего влиять на информационное наполнение номеров. Второе — это превышение должностных полномочий, — считает Пальцева. — Все это безусловно свидетельствует о желании главы района прибрать к рукам муниципальное издание и навязать свою информационную политику. Если сказать жестче, речь идет о цензуре в СМИ, что прямо запрещено Конституцией РФ».

Газета «Новая Кондопога» не имела прямого финансирования из бюджета. Это одно из немногих изданий в Карелии, которое имеет прибыль. Основной источник его дохода — подписка и реклама. За последние три года предприятие не привлекалось к административной ответственности за нарушение финансовый дисциплины.

«Новая Кондопога» является муниципальным унитарным предприятием. В случае, если возникают подозрения в финансовых ошибках, по закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» учредитель вправе инициировать аудиторскую проверку. Но ее не было. Вместо этого в редакцию нагрянула полиция.

Союз журналистов Карелии уже выступил с обращением в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова, в прокуратуру Кондопожского района, а также в адрес главы администрации Кондопожского района Виталия Садовникова.

Сам Садовников утверждает, что давал советы о работе газеты, чтобы поднять тираж издания: «Мы говорили о том, что, может, можно посмотреть, каким образом его можно поднять, как-то по-другому, может, начать писать, какие-то новые жанры попробовать. В таком ключе мы говорили, чтобы выжить предприятию, — объяснил свою позицию Садовников в телефонном разговоре с корреспондентом „Новой“, — Мы хотим посмотреть на финансово-хозяйственную деятельность, потому что не всех устраивает, что мы запрашиваем документы, а нам не отвечают — мы являемся учредителями издания. Если все хорошо, то все хорошо, мы не возражаем, мы же все в правовом поле делаем».

Сергей Маркелов, специально для «Новой», Петрозаводск