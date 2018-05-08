Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра

Госдума проголосовала за то, чтобы Дмитрий Медведев стал премьер-министром страны. «За» проголосовали 374 парламентария, «против» — 56, воздержавшихся не было.

Во время заседания Думы против кандидатуры Медведева выступили две фракции — КПРФ и «Справедливая Россия».

Позже избранный президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.

Напомним, кандидатуру Медведева на пост премьер-министра предложил Владимир Путин, который 7 мая начал новый, четвертый президентский срок. Тогда же прежний состав правительства формально сложил свои полномочия.

Медведев впервые возглавил правительство в 2002 году. Тогда за его назначение проголосовали 299 депутатов, против высказались 144, воздержавшихся не было.