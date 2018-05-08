Десять суток получил активист «Весны» за акцию с повешенными куклами

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд на десять суток арестовал активиста движения «Весна» Тимура Расулова, которого задержали во время акции с куклами на Марсовом поле.

Активисты Весны (одной из) повесили на Марсовом поле на дереве вот таких персонажей. Ребята задержаны, но не очень ясно за что pic.twitter.com/8qfBm3tIAe — Dave Frenkel (@merr1k) May 7, 2018

Пресс-секретарь движения «Весна» Антон Горбацевич рассказал «Медиазоне», что Расулова признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Двух других участников акции с куклами, Николая Петросяна и Олега Усова, отпустили из полиции под обязательство о явке.

7 мая на Марсовом поле в Санкт-Петербурге участники движения «Весна» повесили на дерево четыре куклы в человеческий рост, на которых были таблички с надписями про новый президентский срок Владимира Путина, антиамериканские санкции, войну в Сирии и Роскомнадзор.