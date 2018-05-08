Новая газета

Десять суток получил активист «Весны» за акцию с повешенными куклами

Политика

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В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд на десять суток арестовал активиста движения «Весна» Тимура Расулова, которого задержали во время акции с куклами на Марсовом поле.

Пресс-секретарь движения «Весна» Антон Горбацевич рассказал «Медиазоне», что Расулова признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Двух других участников акции с куклами, Николая Петросяна и Олега Усова, отпустили из полиции под обязательство о явке.

7 мая на Марсовом поле в Санкт-Петербурге участники движения «Весна» повесили на дерево четыре куклы в человеческий рост, на которых были таблички с надписями про новый президентский срок Владимира Путина, антиамериканские санкции, войну в Сирии и Роскомнадзор.

Теги:
суды, активисты, путин, арест, акции, акции протеста, Санкт-Петербург, петербург
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