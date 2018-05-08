В Подмосковье учителей и работников культуры обязали лайкать посты чиновников

В Воскресенском районе Подмосковья учителей и сотрудников культурных учреждений обязали зарегистрироваться в соцсетях, добавить в друзья высокопоставленных чиновников района и ставить лайки их сообщениям, пишет «Медуза» со ссылкой на копию распоряжения под названием «Регламент работы специалиста в социальных сетях».

Учителя и сотрудники культурных учреждений должны зарегистрироваться в фейсбуке, инстаграме, «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В друзья они должны добавить главу Воскресенского района Олега Сухаря, главу районной администрации Виталия Чехова, начальника управления образования Ирму Письменную и ее заместителя Игоря Подоленчука.

Помимо того, что учителя и сотрудники культурных учреждений должны ставить чиновникам лайки, они должны отчитываться о них — заносить в таблицу и каждую пятницу в 15:00 передавать ее «ответственному за контроль реакций». Один из учителей местной школы рассказал изданию, что сотрудники должны еще писать хвалебные комментарии под сообщениями чиновников. По словам сотрудницы администрации районного театра, за невыполнение требования грозит лишение премии.

«Медуза» также сообщает о другом аналогичном документе за подписью директора Воскресенского научно-методического центра Владимира Касьянова. Документ был разослан в учреждения в мае. В нем директоров обязывали присылать отчеты о лайках на страницах чиновников и говорилось, что требование выполнили только десять школ и лицеев, а в остальных учреждениях города ответственные «не выполняют приказа». Касьянов подтвердил «Медузе», что рассылал такой документ, но заверил, что делал это «в большей степени для себя».

Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов заявил изданию, что не давал подчиненным таких указаний. Другие упомянутые в первом документе чиновники оказались недоступны для комментариев.