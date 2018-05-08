Россию оштрафовали за оскорбление французского футболиста

ФИФА оштрафовала российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс швейцарских франков за поведение фанатов во время между сборными России и Франции, сообщили в пресс-служба организации.

Поводом для решение послужила видеозапись, на которой и слышны оскорбительные выкрики со стороны фанатов в адрес темнокожих французских футболистов, во время товарищеского матча 27 марта на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в адрес футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле прозвучали расистские выкрики. Как пишет «Чемпионат», отчетливые оскорбления прозвучали на 73-й минуте матча, когда Погба коснулся мяча.

В этом матче сборная России по футболу проиграла команде Франции со счетом 1:3, автором одного из голов был Поль Погба.