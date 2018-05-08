Путин перестал быть самым влиятельным человеком в мире по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире, в котором последние четыре раза президент России Владимир Путин занимал первую строчку. Однако в списке 2018 года первую строчку занял лидер Китая Си Цзиньпин.

Как пояснили в журнале, Си Цзиньпину удалось больше других консолидировать власть: он вновь был избран председателем страны, а из Конституции убрали ограничение на количество сроков пребывания у власти.

Второе место занял Путин, а на третье место опустился президент США Дональд Трамп. Трамп является главнокомандующим «самой могущественной экономической и военной державы на свете», но «смог добиться небольших успехов в продвижении собственной повестки», говорится в рейтинге.

Кроме того, в десятку попали канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.

Напомним, в прошлом году Forbesе не публиковал рейтинг самых влиятельных людей мира. В 2016 году в первую тройку вошли Путин, Трамп и Меркель. В 2015 году в список Forbes попали глава «Роснефти» Игорь Сечин (47-е место), глава «Газпрома» Алексей Миллер (54-е место) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (67-е место).