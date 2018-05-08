Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе с Ираном

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если бы я позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке», — заявил Трамп. Он также отметил, что США введет самый высокий уровень санкций против Ирана.

По мнению американского президента, данная сделка «никогда не принесет мира». Теперь, как отметил Трамп, Ирану придется заключить новое соглашение, при этом Вашингтон готов к переговорам.

Кроме того, лидер США заявил, что санкции США против Ирана восстановят немедленно, но бизнесменам из других стран дадут время, чтобы отказаться от контактов с Ираном. Лидеры европейских стран уже заявили о сожалении по поводу данного решения Трампа.

«Ядерная сделка» — это Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. В рамках соглашения Тегеран должен приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

В 2016 году с Ирана была снята часть международных санкций после подписания соглашения о заморозке ядерной программы. Израиль выступал против этого решения.

В начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил Иран во лжи: израильская разведка завладела около 100 тысячами документов, подтверждающих разработку ядерного оружия в рамках программы «Проект Амад».

Нетаньяху заявил, что Тегеран не сообщил о наличии ядерной программы Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), несмотря на подписание ядерной сделки. Премьер утверждает, что программа продолжала работать под другим названием, но с тем же руководством и персоналом.