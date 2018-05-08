«Мемориал»: власти Египта удерживают 18 уроженцев Дагестана в депортационной тюрьме

В Египте 18 уроженцев Дагестана, в том числе девять детей, содержатся в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира. Об этом сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на очевидцев.

По информации центра, россияне были там 1 мая и их готовили к тому, чтобы отправить на родину. Очевидцы сообщили «Мемориалу», что двое задержанных, мужчина и женщина, болеют.

В департаменте печати информации МИД России РБК заявили, что «рассчитывают на то, что в ближайшее время Каир предоставит актуальные сведения о местонахождении российских граждан и возможность их посещения консульскими сотрудниками».

В министерстве отметили, что начиная с 12 марта в Египте были арестованы 17 россиян: сначала россиянка Сакинат Байсултанова, а потом еще 16 членов семьи, в том числе человек пожилого возраста и несовершеннолетние дети.

«До настоящего времени посольство России в Каире так и не было официально проинформировано о причинах задержания россиян», — подчеркнули в МИДе.

Напомним, в конце апреля россиянин Гусейн Байсултанов рассказал о пропажи своих родственников в Египте. По его словам, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру.

Перед этим они расспрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, который воевал на стороне боевиков в Сирии. Присутствовавшая при этом сестра Сакинат Меседо потом заявляла, что ее избили и угрожали ей оружием.

Он добавил, что Сакинат и детей увезли в неизвестном направлении. Примерно через 30–40 минут детей вернули в квартиру, но местонахождение женщины родственникам не сообщили.

По данным одного из египетских адвокатов, с которым связались ее родственники, к Сакинат приходили представители местной спецслужбы, которые таким образом пытаются выяснить местонахождение ее бывшего мужа.

Позже в неизвестном направлении были увезены свекровь и свекр Сакинат, четверо ее детей, Меседо с четырьмя детьми, а также еще шестеро их знакомых и земляков, среди которых двое детей.