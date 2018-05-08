СМИ сообщили об ударе Израиля по Сирии

Израиль нанес удар по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское телевидение.

По данным СМИ, удар нанесли по району Кисва, это к югу от Дамаска. ПВО республики успешно отразили нападение с воздуха. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стали комментировать это сообщение.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля объявила о повышенной боевой готовности в связи с «подозрительной активностью иранских военных» на Голанских высотах — спорной территории на границе Сирии и Израиля.

Официальный представитель израильской армии Йонатан Коникус заявил, что израильские военные «готовы к любому развитию событий». «Любая агрессия против Израиля столкнется с жестким ответом», — сказал он, добавив, что при необходимости армия обороны Израиля готова применить минометы.