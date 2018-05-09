В Лиссабоне на 67-м году жизни умер посол России в Португалии Олег Белоус, сообщается на сайте МИД России.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», – отмечается в сообщении.

Белоус умер 8 мая, уточняется в сообщении ведомства.

На дипломатической службе Белоус находился с 1973 года. Он был назначен послом в Португалии 2013 году, следовало из указа президента России. До этого он был директором Первого Европейского департамента МИД России, с 1998 по 2001 год он был постоянным представителем Российской Федерации при ОБСЕ.

Белоус был удостоен Ордена Почета, а также другими знаками отличия, медалями, почетными грамотами.