Стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года превысила 77 долларов

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла отметки в 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти Brent поднималась выше 77 долларов 27 ноября 2014 года.

Цена на нефть техасской марки WTI возросла до 71 за баррель — уровня ноября 2014 года.

Рост цен на нефть происходит на фоне выхода США из «ядерной сделки» с Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки. Кроме того, лидер США заявил, что санкции США против Ирана восстановят немедленно, но бизнесменам из других стран дадут время, чтобы отказаться от контактов с Ираном.

Глава Белого дома пообещал работать над новым соглашением, которое будет отвечать его требованиям, а от Ирана потребовал отказаться от баллистической программы и активности на Ближнем Востоке.