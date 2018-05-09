Бизнесмена из «лондонского списка» Титова экстрадировали из Греции в Россию

Гендиректора компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнеста Кима, который находится в международном розыске, экстрадировали из Греции в Россию. Об этом рассказал представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади, передает РБК.

«Эрнест Ким был год в греческой тюрьме, его забыли практически. Он обратился к нам, мы ускорили процесс экстрадиции. Только что нам сообщили, что он уже доставлен в следственный изолятор», — сказал Григориади.

Григориади отметил, что сейчас Ким находится в СИЗО № 4 в Москве.

Ранее Ким подал заявку о его включении в «лондонский список» предпринимателей бизнес-омбудсмена Титова, которые хотели вернуться на Родину из-за рубежа, но опасались уголовного преследования.

В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России. На встрече было больше 40 человек (по данным источников РБК, 25 человек). После Титов объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, который он передал президенту Владимиру Путину.

По словам омбудсмена, работу с преследуемыми в России бизнесменами, находящимися за рубежом, он начал еще в 2017 году, после того как получил первое обращение. «Я невиновен, защитите мои интересы. Я за рубежом, потому что мне угрожает тюрьма в России», — говорилось в нем.

В 2008 году Ким заключил договор с ипотечной корпорацией «Икмо», согласно которому он должен был передать ей 31 квартиру. Одну из квартир Ким продал в обход «Икмо», но потом передал ее компании по акту, а покупатель собственность не получил. Позже предприниматель вернул ему деньги в полном объеме.

Несмотря на то, что пострадавший претензий не имеет, закрыть дело не могут из-за тяжести преступления. Генпрокуратура направила материалы дела для дальнейшего расследования в МВД, потому что не был выявлен «ряд существенных доказательств, подлежащих доказыванию».