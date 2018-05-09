В Киеве облили зеленкой главу представительства Россотрудничества

Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 Мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой», — сообщил Воробьев.

Воробьев сказал, что нападавшие угрожали ему «более серьезной расправой». Он добавил, что обратится в полицию по поводу нападения, но не ожидает серьезной реакции.

В группе украинской националистическая группировки С14 сообщается, что нападение на Воробьева совершили три ее участника.

Ранее члены С14 и активисты других националистических организаций неоднократно совершали нападения на здание Россотрудничества в Киеве. В феврале около 30 националистов проникли внутрь здания Россотрудничества, разрисовали стены красной и черной краской, а также сорвали российский флаг и сожгли его.

Глава представительства Россотрудничества Константин Воробьев рассказал, что в это время в здании находились около 50 детей. По его словам, все они были очень напуганы.