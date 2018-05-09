Охранник Путина оттолкнул идущего рядом с ним ветерана

После окончания парада на Красной площади охрана президента России Владимира Путина оттолкнула ветерана, который направился с трибуны к президенту. Момент попал в трансляцию парада.

После этого президент подошел к ветерану и позвал его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

Помимо российского лидера в церемонии возложения венков приняли участие президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев, члены кабинета министров, представители духовенства и ветеранских организаций.

Ранее в Москве на Красной площади прошел парад в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня пытаются «исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю». «Мы не позволим сделать этого никогда», — подчеркнул он.