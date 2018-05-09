СБУ выдворила из Украины журналисток «Первого канала» и «России»

Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в Российскую Федерацию и Казахстан специальных корреспондентов российских телеканалов «Первый канал» и «Россия» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что корреспондентки отправились в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании Дня победы во Второй мировой войне.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — отметили в СБУ.

В августе 2017 года с Украины выслали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову. По словам пресс-секретаря СБУ, решение о депортации Курбатовой из страны и запрете на въезд на ее территорию было принято «из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины».

Согласно указу президента Украины № 133 от 15 мая 2017 года к российским «Первому каналу» и «Россия» применены «специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории Украины».