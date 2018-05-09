Активистов «Левого блока» задержали в Москве на шествии в честь Дня победы

23 активиста объединения «Левый блок» были задержаны в Москве на организованном объединением шествии в честь Дня победы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Левого блока».

Уточняется, что активисты вышли на мероприятие с баннером «#ЭтоНеИхПобеда».

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных Василий Кузьмин, Дмитрий Кноблах, Дарья Полюдова, Кирилл Котов и Иван Соловьев. Всего, по данным портала, задержали 20 человек.

По словам Юлии Калужской, организаторы мероприятия заставили активистов свернуть плакаты, которые они принесли с собой для участия в акции. Но через какое-то время практически всю колонну «Левого блока» задержали.

Как рассказала Дарья Полюдова, полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина».

На шествии также задержали активиста Валерия Цатурова. Он пришел с бутафорской косой, в халате с надписью «коррупция» и плакатом, на котором было написано: «За что воевал мой отец 41–45. За беспредел, коррупцию в стране?».

Часть задержанных отвезли в ОВД Мещанский, остальных — в отдел полиции по району Басманный. ОВД-Инфо отмечает, что среди задержанных есть четверо несоврешеннолетних.