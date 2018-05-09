Лавров заявил, что Россия останется участником ядерного соглашения с Ираном

Россия останется участником сделки по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает Интерфакс.

Ранее российский МИД осудил выход США из иранском ядерной сделки. Российские дипломаты не увидели оснований для ее разрыва, поскольку Иран выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждает Международное агентство по атомной энергии.

Накануне США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с Ираном. Как заявил глава США Дональд Трамп, данная сделка «никогда не принесет мира». Теперь, как отметил Трамп, Ирану придется заключить новое соглашение, при этом Вашингтон готов к переговорам.

Кроме того, президент США отметил, что санкции США против Ирана восстановят немедленно, но бизнесменам из других стран дадут время, чтобы отказаться от контактов с Ираном. Лидеры европейских стран уже заявили о сожалении по поводу данного решения Трампа.

Иран, а также Франция, Германия и Великобритания заявили, что сохранят ядерное соглашение. Евросоюз выразил беспокойство в связи с возвратом американских санкций против Ирана.

«Ядерная сделка» — это Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. В рамках соглашения Тегеран должен приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.