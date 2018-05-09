Суд в Уфе арестовал координатора штаба Навального на 30 суток

Октябрьский районный суд Уфы арестовал координатора местного штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву на 30 суток. Об этом сообщается в группе «Команда Навального | Уфа» во «ВКонтакте».

Чанышеву задержали в штабе 8 мая и составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Накануне юриста уфимского штаба Федора Телина арестовали на 25 суток после акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая. Суд также признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия.

В Уфе 5 мая прошла несогласованная акция протеста «Он нам не царь». Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В ходе мероприятия в городе задержаний не было.

В других городах России были задержаны почти 1600 человек.