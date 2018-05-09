В Сирии 13 человек погибли от ракетного удара Израиля

В результате ракетного удара Израиля по южной окраине сирийского Дамаска погибли как минимум 13 человек. Об этом заявили в Сирийской обсерватории по правам человека.

Ранее сообщалось о двух погибших. По информации СМИ, погибшими оказались муж и жена, проживавшие в районе Кисва под Дамаском.

Накануне Израиль нанес удар по сирийскому району Кисва, это к югу от Дамаска. В пресс-службе Армии обороны Израиля отказываются комментировать информацию об ударах.

До этого Армия обороны Израиля объявила о повышенной боевой готовности в связи с «подозрительной активностью иранских военных» на Голанских высотах — спорной территории на границе Сирии и Израиля.

Официальный представитель израильской армии Йонатан Коникус заявил, что израильские военные «готовы к любому развитию событий». «Любая агрессия против Израиля столкнется с жестким ответом», — сказал он, добавив, что при необходимости армия обороны Израиля готова применить минометы.