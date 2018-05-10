Активисты «Другой России» закидали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве

Полиция задержала двоих активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» после акции у посольства Латвии в Москве. Они закидали посольство дымовыми шашками. Об этом сообщается на странице партии во «ВКонтакте».

На нападавших – Ольгу Шалину и Глеба Буваненко – были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. До суда, который должен пройти 10 мая, они останутся в Басманном ОВД.

Акцию у посольство члены «Другой России» провели в ответ на задержание латвийского политика Владимира Линдермана, который ранее состоял в партии.

Накануне полиция безопасности Латвии задержала Линдермана. Как рассказал адвокат Елена Квятковская, это произошло из-за его выступления на Вселатвийском родительском собрании, которое организовала партия «Русский союз Латвии» в конце марта. По ее словам, к Линдерману применен статус задержанного лица, он находится в изоляторе кратковременного содержания, где по закону его могут держать до 15 часов 10 мая.

По данным РИА Новости, Линдермана задержали на остановке общественного транспорта люди в масках. Участники Вселатвийского родительского собрания выступали против перевода школьного образования на латышский язык.