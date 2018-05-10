Футбольный клуб «Тосно» выиграл Кубок России по футболу

Футбольный клуб из Ленинградской области «Тосно» впервые стал обладателем Кубка России, обыграв в финале турнира курский «Авангард», передает Интерфакс.

Матч завершился со счетом 2:1. На 11-й минуте Алексей Скворцов вывел «Тосно» вперед. Через пять минут Игорь Киреев счет сравнял. Победный гол провел на 80-й минуте Резиун Мирзов.

Таким образом, основанный в 2013 году «Тосно» как обладатель кубка возможно примет участие в Лиге Европы сезона-2018/2019.

По ходу турнира «Авангард» обыграл две команды премьер-лиги — ЦСКА и «Амкар», а «Тосно» — одну (московский «Спартак»).