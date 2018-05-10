МГУ занял третье местов в рейтинге лучших вузов развивающихся стран

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова занял третье местов в рейтинге лучших вузов развивающихся стран (Emerging Economies University Rankings), который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE).

Первое и второе места заняли китайские учебные заведения — Пекинский университет и Университет Цинхуа соответсвенно. По сравнению с прошлым годом тройка лидеров не изменилась.

В первую сотню рейтинга попали еще 10 российских университетов. Так Московский физико-технический институт (МФТИ) поднялся с 12-го на 11-е место, а Национальный ядерный университет МИФИ сохранил с 19-ю позицию.

В первую сотню также вошли Томский политехнический университет (21-я строчка), Высшая школа экономики (32-я), Томский государственный университет (36-я), Новосибирский государственный университет (43-я), Санкт-Петербургский государственный университет (44-я), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (57-я), Казанский федеральный университет (60-я), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (99-я).

Всего в рейтинг вошли 27 российских университетов.