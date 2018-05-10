В Новосибирской области студент открыл стрельбу в колледже и покончил с собой

Студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина ранил однокурсника и после этого покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.

Как уточняет Следственный комитет по Новосибирской области, гладкоствольное охотничье ружье студент собрал перед стрельбой в коридоре колледжа.

По предварительной информации, 16-летний студент начал стрелять в студентов из-за личной неприязни, отмечает прокуратура. По данным Следственного комитета, стрелявшему было 17 лет.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, пострадали трое студентов, они находятся в больнице.

«Один пострадавший с огнестрельным ранением плеча в настоящее время в операционной. Еще два человека госпитализированы с переломами», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что двое других студентов выпрыгнули из окна.

Учащийся колледжа сообщил радиостанции «Говорит Москва», что его друзья, которые учатся в группе стрелявшего, рассказали, что этого студента «никто не трогал». «Он зашёл в класс. Крикнул приветствия Гитлера и начал стрелять», — сказал собеседник радиостанции.

По словам студентки, парень зашел в класс и сразу достал оружие, выстрелил наугад, попав в плечо однокурснику. После стрельбы студенты попытались убежать, несколько человек выпали из окна. Нападавший не пытался никого догнать, рассказала она.

На место происшествия экстренно выехали врио губернатора Андрей Травников, члены комиссии по делам несовершеннолетних и специально созданной рабочей комиссии по проведению расследования ЧП. Комиссию возглавил заместитель министра образования Новосибирской области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.