Создатели фильма «Лето» поддержали Серебренникова на Каннском кинофестивале

Создатели нового фильма Кирилла Серебренникова «Лето» и гости премьеры на 71-м Каннском кинофестивале выступили в поддержку режиссера, передает Интерфакс.

Члены съемочной группы, проходя по красной ковровой дорожке под песню «Children of the revolution» группы T.Rex, взяли в руки большую табличку с надписью «KirillSerebrennikov». Кроме этого, один из гостей премьеры, проходя по дорожке, развернул плакат с фразой «Free Serebrennikov».

Другая гостья пришла на премьерную церемонию в платье, поверх которого надела майку с надписью «#freekirill».

Серебренников не смог лично представить фильм «Лето» в Каннах, который рассказывает о история знакомства и отношений 19-летнего певца Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение. Предварительное расследование было завершено 15 января.