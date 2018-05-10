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Иран выпустил из Сирии около 20 ракет по позициям израильских войск

Общество

 

Иран выпустил из Сирии около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах, сообщает Haaretz.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, страна считает инцидент «атакой».

«Около полуночи зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил "Аль-Кудс"»,— сказал представителя армии. 

Израиль ответил на ракетный обстрел. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

«Мы ответили, но никаких других подробностей я пока привести не могу»,— сказал он.

По данным агентства SANA, в результате израильского обстрела на территории Сирии была уничтожена одна радиолокационная станция. Остальные удары были отражены сирийскими ПВО.

Информации о жертвах и пострадавших среди военных и мирного населения с обеих сторон нет.

8 мая Армия обороны Израиля нанесла по сирийскому району Кисва, к югу от Дамаска. По разнным данным, в результате погибли от двух до 13 человек. 

Теги:
nt, сирия, иран, израиль
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