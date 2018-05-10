Правозащитники зафиксировали 100 фактов преследования за высказывания на тему истории

Международная правозащитная группа Агора представила доклад «Россия против Истории. Наказание за пересмотр», в котором ее авторы – Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков – зафиксировали 100 фактов преследования за высказывания на тему истории. Об этом «Новой газете» сообщили в организации.

Исследование охватывает 100 отдельных эпизодов, среди которых — уголовные дела и случаи привлечения к административной ответственности, сокрытие органами власти архивных документов, ограничительное регулирование и запрет информационных материалов.

Из них 17 — уголовные дела, а 41 — запреты книг и интернет-публикаций и включение их в Федеральный список экстремистских материалов.

«Высказывания по поводу исторических событий и их оценки также могут стать причиной для привлечения к разного рода ответственности (административной, уголовной или гражданско-правовой) как сами по себе, так и в качестве формального повода для начала преследования гражданина или организации, находящихся в зоне риска в силу своей деятельности», — говорится в докладе.

Юристы выяснили, что с 2012 года в России в 9 раз возросло количество дел о публичной демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП РФ), а арестовывать по этой статье стали в 10 раз чаще. Всего по ней за последние 5 лет наказали 6 622 человека: в среднем, более 100 каждый месяц.

«Недоступность исторических документов в сочетании с фактическим запретом на оценку некоторых исторических фактов, преследование историков и публицистов, а также блогеров и гражданских активистов на фоне полной солидарности судов с решениями спецслужб — это тот контекст, в котором живет современная Россия», — резюмируют авторы исследования.

По их мнению, нет признаков того, что российские суды, полиция, прокуроры и следователи готовы учитывать и применять на практике международно-признанные принципы свободы исторической дискуссии.

«Следует ожидать дальнейшего увеличения числа уголовных дел и административных арестов, а также разрастания списка запрещенной литературы. История становится опасной наукой», — считают авторы исследования.