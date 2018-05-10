«Единая Россия» предложила наказывать за «вовлечение несовершеннолетних» в несанкционированные митинги

Члены фракции «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Депутаты предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Для граждан предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, обязательныльные работы (до 100 часов) или административный арест (до 15 суток). Должностных лиц предлагают штрафовать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, и юридических — от 225 тыс. до 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение предлагают «повышенную административную ответственность», но не уточняют, в чем она заключается.

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — говорится в пояснительной записке.

В последнее время на акциях сторонников Алексея Навального были замечены дети. В частности, после акции «Он нам не царь» в сети были опубликованы фотографии задержания несовершеннолетних, вызвавщих бурю возмущения пользователей.