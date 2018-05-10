Депутаты предложили наказывать по «закону Димы Яковлева» за вмешательство в выборы

В Госдуме рассмотрят поправки к закону, расширяющие действие «закона Димы Яковлева» на иностранцев, которые вмешиваются в российские выборы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на первого замглавы фракции «Единой России» Андрея Исаева.

«В данном случае идет речь о том (…), когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в России, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные, более жесткие формы вмешательства», — пояснил депутат.

По словам другого представителя «Единой России», депутата Виктора Пинского, поправки предполагают в том числе признание деятельности организации нежелательной, если доказано, что она вмешивалась в выборы.

Напомним, в декабре 2012 года Госдума приняла закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который получил название «закон Димы Яковлева».

Поводом для его принятие стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми гражданами США. В частности, резонанс получил случай с двухлетним Димой Яковлевым, который погиб в 2008 году после того, как приемный отец оставил ребенка на целый день в машине на солнцепеке.

Закон не только запрещает усыновление детей из России гражданами США, но и запрет на въезд на территорию России, арест активов тех иностранных граждан, кто попал в специальный список. С этими иностранцами также запрещено заключать сделки. Документ также регулируют финансирование политических НКО.

В результате закон стал ответом на принятие «акта Магницкого». Более того, в список «закона Димы Яковлева» попали судьи, агенты и представители спецслужб, прокуроры, причастные к судебному процессу над россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко, конгрессмены — авторы «акта Магнитского».

Однако против принятия российского ответа на «закон Магницкого» выступали министр образования и науки Дмитрий Ливанов, вице-премьер Ольга Голодец, глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. «Новая газета» также передала в приемную Госдумы более 100 тысяч подписей за отмену «закона Димы Яковлева».