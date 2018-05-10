«Ведомости» узнали о предложении Дворковичу возглавить фонд «Сколково»

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково», узнали «Ведомости» от нескольких источников.

По данным газеты, предложение поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.

Фонд «Сколково» создавался при президенте Медведеве. Дворкович был одним из авторов его создания и уже почти восемь лет входит в попечительский совет фонда.

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Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, который в апреле попал под персональные санкции США, и теперь ему нельзя вести бизнес и переговоры с гражданами и компаниями из США.