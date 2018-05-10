«Коммерсантъ» назвал причину новых санкций США против российских оборонных структур

США ввели новые санкции против российских военных структур и компаний из-за их сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР, которое нарушает законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным газеты, концерн «БАРЛ» попал под санкции из-за поставок оборудования для космических спутников-разведчиков Минобороны КНДР, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны — из-за участия в северокорейской космической программе, в частности, разработке спецоборудования для кодирования спутниковых сигналов, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск — из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО, конструкторское бюро приборостроения — из-за поставки в Сирию ПВО «Панцирь-С1».

Объявленные в среду санкции «по сути своей ничтожны» и «не возымеют желаемого эффекта», заявил «Коммерсанту» высокопоставленный военно-дипломатический источник. «Громкое заявление, за которым ничего не стоит — американский закон не имеет силы на российской земле. Но обвинения звучат громко, как и все в стиле нынешней администрации США», — сказал он. «Ъ» приводит и такие слова собеседника: «Не знаешь, в чем обвинить, — обвиняй разведку: хоть за работу в Сирии, хоть за сотрудничество с Ираном, хоть за контакты с КНДР».

9 мая Госдеп США ввел санкции против шести российских организаций, в частности, 11-й учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центрального научно-исследовательского института Минобороны в Курске, Конструкторского бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейского зенитного ракетного полка, Научно-производственного концерна «БАРЛ», а также Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Главное управление уже ранее находилось под санкциями.

В Госдепе не пояснили, на каком основании эти организации были включены в санкционный список. В российскром МИД новые санкции оценили как «банальное желание посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии в нарушение международного права». Речь идет о совместной авиаударе США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля, нанесенном в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе.

Также 9 мая Госдеп ввел санкции против граждан и организаций из Китая, Ирана, Сирии, Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.