Фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского не стали отпускать под домашний арест. Ему стало плохо в зале суда

Басманный суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения фигуранта дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и вернул его обратно в Следственный комитет.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Судья заняла сторону Генпрокуратуры, которая просила отложить рассмотрение ходатайства следственных органов о переводе экс- гендиректора театра «Гоголь-центра» из СИЗО под домашний арест. Таким образом, Алексей Малобродский останется под стражей. «То, что вы делаете, это покушение на убийство», — сказал Малобродский после решения суда.

После этого подсудимому стало плохо, ему вызвали скорую. Как сообщил врач Ярослав Ашихмин, Малобродский упал в обморок в зале суда. По его словам, накануне заседания состояние Малобродского было тяжелым: у него диагностировали тяжелую аритмию и тахикардию, что может говорить об острой сердечной недостаточности и инфаркте миокарда.

«Оказать помощь в тюрьме такому пациенту невозможно. Ему нужно находиться под наблюдением кардиолога», — подчеркнул врач.

Ашихмин добавил, что сейчас его не допустили в камеру к пациенту. «Его должны сейчас госпитализировать на носилках, но его увели из зала суда в наручниках и своими ногами. Это грубейшее нарушение этических принципов», — отметил он.

«Формальные причины могут стоить жизни человека. Я обращаюсь к следствию с просьбой изменить его меру пресечения на подписку о невыезде. Это спасёт ему жизнь», — заявила адвокат подсудимого Ксения Карпинская.

Ранее на этой неделе Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой изменить меру пресечения Малобродскому. В конце апреля следствие уже ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест, однако Басманный суд Москвы оставил его в СИЗО.

Напомним, Малобродского и других фигурантов дела – режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву – обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа». Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

Малобродский остается единственным фигурантом дела «Седьмой студии», до сих пор содержащимся в СИЗО. Под стражей он провел почти год.