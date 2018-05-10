Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить Серебренникова на Каннский фестиваль

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, на международный Каннский кинофестиваль, сообщил Интерфакс.

«Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — процитировало агентство слова ведущего Джоэль Шапрона с пресс-конференции.

С просьбой помочь с приездом Серебренникова в МИД Франции обратился директор фестиваля Тьери Фермо. В этом году на Канском фестивале будет представлен фильм российского режиссера «Лето».

В Фильме рассказывается история знакомства и отношений 19-летнего певца Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссера и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвинили в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».