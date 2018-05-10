Власти Москвы согласовали акцию «За свободный интернет» 13 мая

Мэрия Москвы официально согласовала марш и митинг «За свободный интернет», сообщили «Новой газете» в пресс-службе партии «Парнас».

В ответе департамента региональной безопасности и противодейтсивя коррупции (есть в распоряжении «Новой газеты») говорится, что акция согласована с 14:00 по 16:00 по московскому времени.

Сбор участников назначен на 13:00 напротив дома 38 по ул. Маши Порываевой. Затем, с 14:30 до 16:00, состоится митинг на проспекте Академика Сахарова.

Согласовано участие до пяти тысяч человек.

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Организатором акции являются партии «Парнас», «Яблоко», Пиратская партия России, «5 декабря», «Демвыбор», «Гражданская инициатива» и «Открытая Россия».

Участники потребуют отменить «пакет Яровой», расформировать Роскомнадзор, прекратить уголовное преследования за посты в соцсетях, репосты и лайки.

Напомним, заявка в мэрию Москвы была подана 28 апреля партией «Парнас».