В Литве предложили запретить георгиевскую ленту

Группа литовских депутатов от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» 9 мая внесла законопроект о запрете на ношение и использование георгиевской ленты во время массовых мероприятий. Если законопроект пройдет, ношение георгиевской ленты будет считаться административным правонарушением и караться штрафом.

Депутат-консерватор Арвидас Анушаускас считает, что использовать георгиевскую ленту в качестве символа памяти погибших в годы Второй мировой войны вообще неверно. «Те, кто учил историю, знают, что георгиевскую ленту использовали в царской, императорской России, потом ее использовали те, кто боролся с большевистским движением, — говорит депутат. — В нынешнем контексте это уже символ российской агрессивной внешней политики и в Крыму, и на востоке Украины».

По словам Анушаускаса, инициатива запретить георгиевскую ленту вносится в сейм не в первый раз. В нынешнем созыве парламента консерваторы находятся в оппозиции, поэтому пройдет законопроект или нет, прогнозировать они не могут. «Часть правящего большинства, конечно, поддержит нас», — считает Анушаускас.

Арвидас Анушаускас уверен, что многие русскоязычные граждане Литвы положительно отнесутся к этой инициативе. «Немало русских служат в наших вооруженных силах, у них ясное и конкретное отношение к тому, что символизирует агрессию восточного соседа, — говорит депутат. — А те, кто болеет ностальгией по советским временам, — неважно, русские или литовцы, — конечно, имеют право на свой взгляд».

В Литве уже действует закон о запрете использования советской и нацистской символики, нарушение которого карается штрафом в размере до 289 евро. Нынешней инициативой депутаты предлагают дополнить действующий закон.

В конце осени депутаты-консерваторы также внесли законопроект «о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных идеологий». Инициаторы предлагают демонтировать или переименовать любые «объекты общественного пространства» — улицы, скверы или памятники — если они так или иначе пропагандируют коммунизм.