Гаагский суд впервые обязал Россию выплатить компенсацию за национализацию имущества в Крыму

Суд в Гааге обязал Российские власти компенсировать убытки на сумму 159 млн долларов 18 украинским компаниям и одному физическому лицу, которые они понесли в результате национализации имущества в Крыму. Об этом говорится в пресс-релизе Третейского суда Гааги.

Это стало первым решением, по которому Россия должна выплатить компенсацию из-за проведенной национализации. Подобный иск также подала украинская компания «Нафтогаз», однако решения по нему еще ожидают, рассказали «Новой газете» в пресс-службе компании. В «Нафтогазе» уточнили, что сумму ущерба составляет пять млрд долларов.

Ранее Третейский суд Гаагы подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму. После проведения слушания по существу состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения, однако Россия отказалась это делать. Кроме того, Москва не выдвинула своего представителя в суде, поэтому Третейский суд назначил представителя сам.

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Напомним, после присоединения Крыма к России у местных предпринимателей также изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти полуострова объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.

Позже Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму.