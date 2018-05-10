На Украине предложили национализировать российские банки и компании

Группа депутатов от фракции «Блок Петра Порошенко» внесла поправки к закону о санкциях, по которым разрешается национализировать российские банки и компании, доля в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

По мнению депутатов, такие поправки помогут быстро и эффективно реагировать на «террористическую деятельность» страны, которая признана агрессором. Кроме того, депутаты предлагают разрешить вносить в санкционные списки украинских граждан и украинские юридические лица.

Отметим, что Украина в сентябре 2015 года Украина ввела санкции против 388 физических лиц, в том числе российских чиновников, политиков, журналистов. Кроме того, санкции наложены в отношении руководителей российских СМИ. В стране находится под запретом большинство российских телеканалов.

Более того, санкции ввели и против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», на Украине ограничен доступ к сайтам «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Ограничительные меры в отношении российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.