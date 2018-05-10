Мосгорсуд отказал в пересмотре срока приговора Никите Белых

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, которого ранее приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Соответствующее решение приняла коллегия под председательством судьи Ольги Неделиной.

При этом суд исключил из приговора запрет для Белых занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение трех лет после выхода из колонии.

Заседание дважды прерывалось, чтобы Никите Белых оказали медпомощь. Защита экс-губернатора в суде заявила, что считает его задержание в июне 2016 года провокацией, организованной одним из сотрудников ФСБ с согласия и при деятельном участии бизнесмена Юрия Зудхаймера. Адвокаты намерены подготовить кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Белых в последнем слове сказал, что все решения правительства Кировской области носили гласный характер, а суд не учитывает показания свидетелей, которые подтверждают версию защиты. «Готов поклясться, что в своей деятельности всегда отстоял интересы региона, а не свои собственные […] качественная работа на моем посту была условием реализации моих амбиций по развитию региона, — заявил Белых.

Напомним, Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от предпринимателя и бывшего владельца ООО «Нововятский лыжный комбинат» Юрия Зудхаймера. Согласно решению суда, Зудхаймер передал Белых 15 мая 2014 года взятку в размере 200 тысяч евро за «покровительство» в ведении бизнеса на территории области. Кроме того, 24 июня 2016 года Белых, по версии следствия, должен был получить еще одну взятку от Зудхаймера в размере 150 тысяч евро.

По мнению защиты, решение суда «необоснованно» и «противоречиво» и строится на показаниях самого Зудхаймера, которые не подтверждаются документально. Кроме того, предполагаемая передача взятки никак не повлияла ни на статус «НЛК», ни на действия самого Белых, что, как указано в жалобе, свидетельствует об отсутствии личной заинтересованности со стороны бывшего губернатора.

Отметим, что Никита Белых страдает от гипертонической болезни, сахарного диабета второго типа, остеохондроза позвоночника, астенического синдрома и ряда других хронических заболеваний, а также от осложнений после операции на коленях. В ходе рассмотрения жалобы адвокат Белых Андрей Грохотов представил заключение медицинской комиссии относительно предполагаемого течения болезни: в случае нахождения в колонии строгого режима врачи прогнозируют «неизбежное прогрессирование имеющихся у Белых заболеваний».