Песков: ответ организаторам Каннского фестиваля отправил МИД России

Президент России Владимир Путин лично не отвечал на просьбу организаторов Каннского фестиваля отпустить режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Действительно, по линии МИД был направлен ответ, где пояснялось, что как в любой другой стране мира, так же как и во Франции, ни МИД, ни глава государства не имеют права, полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее ведущий Джоэль Шапрон зачитал сообщение на пресс-конференции, посвященной Каннскому фестивалю, что Путин ответил на просьбу МИД Франции отпустить режиссера.

«Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сказал Шапрон.

С просьбой помочь с приездом Серебренникова в МИД Франции обратился директор фестиваля Тьери Фермо. В этом году на Канском фестивале будет представлен фильм российского режиссера «Лето».

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссера и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвинили в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».